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Osmaniye'de Dere Yatağında Bulunan Erkek Cesedi Morga Kaldırıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Dere Yatağında Bulunan Erkek Cesedi Morga Kaldırıldı

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi Karaçay Deresi yatağında kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek kişinin öldüğünü tespit etti. Kimlik üzerinden Ekrem Gür (64) olduğu belirlenen ceset, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı ve Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Osmaniye\'de Dere Yatağında Bulunan Erkek Cesedi Morga Kaldırıldı
15.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 14:47
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Osmaniye'de dere yatağında bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı.

Karaçay Mahallesi Karaçay Deresi yatağında kayalıkların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, kayalıklardaki erkeğin öldüğünü tespit etti.

Üzerinden Ekrem Gür (64) adına kimlik çıkan ceset, incelemenin ardından AFAD ve itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarıldı.

Ceset daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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