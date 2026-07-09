Osmaniye'de Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 8 Yaralı

Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı düğün salonundaki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yürütülen çalışmalarda suç aletleri ile yakalanan H.M, L.C.D, M.H.G, B.D. ve Y.T. isimli 5 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 6 Temmuz'da Raufbey Mahallesi'nde bulunan bir eczanede yaşanan "silahla tehdit" olayıyla ilgili şüpheli A.T.C'nin suç aletiyle birlikte yakalandığı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.

Olay

Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki düğün salonunda 5 Temmuz'da iki grup arasında çıkan kavgada, tüfekle ateş açılması sonucu Hüseyin G. hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.