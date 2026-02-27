Osmaniye'de El Bombası Saldırısına 4 Tutuklama

Osmaniye'de bir eve el bombası atılmasıyla ilgili yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de bir eve atılan el bombasının patlaması üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin 472 saatlik kamera kaydını incelemesinin ardından, olaya karıştığı belirlenen 6 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
