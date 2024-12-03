Osmaniye\'de Feci Kaza: Ölü Sayısı 2\'ye Yükseldi

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin, önündeki traktörün römorkuna çarptığı kazada yaşamını yitiren Hasan Kuşçu'nun ardından hastanede tedaviye alınan traktör sürücüsü Musa Contarlı da kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü İ.İ.K.'nın hastanedeki tedavisi devam ederken, kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.