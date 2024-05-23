Osmaniye'de tüfekle öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Osmaniye'de tüfekle öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri defnedildi

Osmaniye\'de tüfekle öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri defnedildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, kardeşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Şadiye ve Yusuf Özerli çiftinin cenazeleri, Gafarlı köyü Şırnak Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülerek defnedildi. Olayın ardından yapılan incelemelerde, Şadiye Özerli'nin kardeşi Ahmet Cengiz'in ablası ve eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

23.05.2024 12:55
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, kardeşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri defnedildi.

Kadirli Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Şadiye Özerli ve eşi Yusuf Özerli'nin cenazeleri, Gafarlı köyü Şırnak Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Mahalle mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Özerli çiftinin yakınları, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile köylüler katıldı.

Kılınan namazın ardından Şadiye ve Yusuf Özerli'nin cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Gafarlı köyünde, dün Yusuf ve Şadiye Özerli çiftinin evinden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen ekipler çiftin tüfekle vurulmuş halde cansız bedenlerini bulmuştu. Ekipler, evin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde Şadiye Özerli'nin kardeşi Ahmet Cengiz'i de ölmüş halde bulmuş, Cengiz'in ablası ve eniştesini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

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