Osmaniye\'de demir çelik üretim tesisi kireç silosu devrildi, 2 işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.
Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.
Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.
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