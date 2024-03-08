Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 39 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Mahzen-3 operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı.
Kentte 4 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da aralarında olduğu 52 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 50 zanlıdan 39'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan, şüphelilerin karıştıkları olaylara ilişkin kamera görüntülerine ulaşıldı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, zanlıların iş yerlerini kurşunlaması, bir kişiyi darbetmesi, silahlı saldırı ve çatışma anları yer alıyor.
Operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın elebaşı olduğu iki organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.
Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "yaralama", "iş yeri ve ikamet kurşunlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarını işlediklerini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda 6?1 ruhsatsız tabanca, 3?2 tüfek, 1?,5 kilogram uyuşturucu, çok sayıda mermi ve paraya da el konulduğunu belirtmişti.
Zanlılardan 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 52'si adliyeye sevk edilmişti.
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