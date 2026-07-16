Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Kerem U. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kerem U, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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