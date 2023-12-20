Osmaniye\'de \'Poyraz\' adlı köpek, kasım ayının en başarılı narkotik arama köpeği seçildi

OSMANİYE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli 'Poyraz' adlı köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kasım ayının en başarılı narkotik arama köpeği seçildi.

Narkotik suçlarla mücadelede önemli rol üstlenen hassas burunlu köpekler, emniyet ve jandarma teşkilatının uyuşturucu aramalarına önemli katkı sağlıyor. Osmaniye'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'Poyraz' isimli narkotik dedektör arama köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından kasım ayı içerisindeki 236 kilo 150 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmasıyla Türkiye geneli narkotik dedektör köpekleri arasından 'ayın köpeği' olarak seçildi.