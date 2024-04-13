Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi de biriken su nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Bazı araçlar altgeçitte biriken suda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Sağanak Sonucu Devlet Bahçeli Alt Geçidi ve Evler Su Altında - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin terör örgütü propagandası yapma, üyelik ve yardım etme suçları işledikleri tespit edildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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