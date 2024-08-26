Osmaniye'de seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonette hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AGL 588 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.
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