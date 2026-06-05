Osmaniye'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Osmaniye'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu

Osmaniye\'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu
05.06.2026 18:22
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3 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. 162M TL para trafiği tespit edildi.

OSMANİYE merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 162 milyon TL tutarında para trafiği bulunduğu tespit edildi.

Kadirli ilçesinde 10 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen 'Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' olayıyla ilgili, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Osmaniye'de 3, Kahramanmaraş'ta 11 ve Adana'da 1 olmak üzere toplam 15 şüpheliye yönelik 2 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin son 6 aylık banka hesap hareketlerinde 162 milyon TL tutarında para trafiği bulunduğu tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde hassas burunlu eğitimli köpeklerle gerçekleştirilen aramalarda 17 cep telefonu, 31 SIM kart, 5 USB bellek, 1 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 taşınabilir disk, 2 POS cihazı ve 1 banka kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Osmaniye, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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