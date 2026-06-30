Osmaniye'de Silahlı Suç Operasyonu - Son Dakika
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Osmaniye'de Silahlı Suç Operasyonu

Osmaniye\'de Silahlı Suç Operasyonu
30.06.2026 15:43
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Osmaniye merkezli operasyonda 31 kişi gözaltına alındı, 25'i tutuklandı.

OSMANİYE merkezli 3 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri il merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı organize suç örgütüne yönelik harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda 26 Haziran'da Osmaniye merkezli Ankara ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları dronla görüntülendi. Adreslerdeki aramada 8 ruhsatsız tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 bin 242 tabanca mermisi, 97 av tüfeği fişeği, 23 şarjör, 207,65 gram skunk, 80,61 gram bonzai, 1,84 gram esrar, 0,74 gram fubinica ile 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Osmaniye, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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