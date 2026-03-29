Osmaniye\'de Tanker Yangını

Osmaniye'de tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Şekerdere mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tankerde hasar oluştu.
