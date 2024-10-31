Osmaniye'de terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD ve FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler, PKK/PYD üyesi D.H.S'nin Bahçe ilçesi, FETÖ üyesi olduğu belirlenen M.İ.Z'nin de Toprakkale ilçesinde saklandıkları adresleri tespit etti.
Adreslere yapılan operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Terör Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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