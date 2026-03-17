OSMANİYE'de çaya uçan karton yüklü TIR'ın şoförü Mustafa Canik (54), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Osmaniye gişeleri mevkisinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden karton yüklü TIR, sürücüsü Mustafa Canik'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamus Çayı'na uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Canik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Canik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
