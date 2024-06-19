Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 10-16 Haziran'da kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adresler ile bazı araçlarda bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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