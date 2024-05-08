Osmaniye Belediyesi Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali Düzenliyor

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Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 11-12 Mayıs'ta "Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali" düzenleyeceklerini bildirdi.

Başkan Çenet, yaptığı yazılı açıklamada, kentte ilk kez düzenlenecek festivalde 80 standın yer alacağını belirtti.

Kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde yemek yarışmaları ve müzik dinletilerinin yer alacağını kaydeden Çenet, "Kurulacak olan 80 stantta yöresel yemekler vatandaşların beğenisine sunulacak. Çeşitli yarışma ve etkinliklerin de yer aldığı festivalin hazırlıkları tamamlandı. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.