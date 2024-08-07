Osmaniye'de yüzde 98 tamamlanan Millet Bahçesi bu ay açılıyor - Son Dakika
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Osmaniye'de yüzde 98 tamamlanan Millet Bahçesi bu ay açılıyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tamamlanan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Bahçenin yaklaşık yüzde 98'i tamamlandı ve içinde kıraathane, biyolojik gölet, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları bulunuyor. Bahçenin bu ay içinde hizmete açılması planlanıyor.

07.08.2024 15:14
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Osmaniye'de yüzde 98'lik kısmı tamamlanan Millet Bahçesi'nin bu ay içinde açılması planlanıyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, valilik kampüsü karşısına yaptırılan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Yılmaz, "Yapımı süren millet bahçemizin yaklaşık yüzde 98'i tamamlanmış durumda. İçinde kıraathane, biyolojik gölet, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları ve doğasıyla gerçekten muhteşem bir millet bahçesine kavuşuyoruz. Önümüzdeki 15-20 gün içerisinde inşallah hizmete sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de yüzde 98 tamamlanan Millet Bahçesi bu ay açılıyor - Son Dakika

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