1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Hasan Tülü (28), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsimleri henüz öğrenilemeyen diğer 7 yaralının tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İbrahim EMÜL/OSMANİYE,
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?