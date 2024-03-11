Osmaniye\'de Zorla Fuhuş Yaptırma İddiasıyla Tutuklama

Osmaniye'de biri eşi, diğeri akrabası 2 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince yurda yasa dışı yolla girdiği şüphesiyle Suriye uyruklu A.A. yakalandı.
A.A. sorgusunda, evlendirilme vaadiyle yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini ve yanına yerleştiği akrabası L.H. tarafından fuhşa zorlandığını ileri sürdü.
L.H'nin karısı E.İ. de 4 yıldır eşi tarafından şiddet ve baskıyla para karşılığı fuhşa zorlandığını iddia etti.
İddialar üzerine gözaltına alınan L.H, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İki kadın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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