Osmaniye'deki Yangında Hayvanlar Telef Oldu

Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.
Merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.
Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
