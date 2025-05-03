Osmaniye'de, 190 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimiyle belirlenen 190 hacı adayı için Bülbül Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildiği ve dualar edildi.
Osmaniye Müftüsü Ali Çakmak'ın konuşmasının ardından 190 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'den 190 Hacı Adayı Uğurlandı - Son Dakika
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