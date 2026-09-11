Osmaniye Düziçi'nde kaledeki restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Harun Reşit Kalesi'nde bulunan restoranda saat 05.50 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle yangın yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü; restoran kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Harun Reşit Kalesi'nde bulunan restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçedeki Harun Reşit Kalesi'nde bulunan restoranda saat 05.50 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangın, yakınlardaki ormana sıçramadan söndürüldü. Hasar oluşan restoran, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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