Osmaniye Eğitim Araştırma Hastanesi Kantin İhalesi Duyurusu

Osmaniye Eğitim Araştırma Hastanesi, hizmet binası ve ek hizmet binasındaki kantin alanlarını kiralama amacıyla ihale açmıştır. İhale, 24 Nisan 2026 tarihinde saat 10:00'da hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gerçekleştirilecek olup, kiralama süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. İlk yıl tahmini kira bedeli 16.000.000 TL, geçici teminat ise 4.800.000 TL'dir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, geçici teminat, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı örneği, sabıka kaydı gibi çeşitli belgeleri sunmaları ve 10.000 TL bedelle doküman satın almaları gerekmektedir. Ayrıca, katılımcıların son beş yıl içinde en az 400 yataklı bir hastanede kantin işletmecisi olarak hizmet vermiş olmaları ve ISO 22000 ile ISO 9001 belgelerine sahip olmaları şarttır.

İhale şartnamesi, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi'nde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak incelenebilir. İhaleye posta yoluyla teklif verilebilir, ancak postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmez. Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir ve belirli koşulları taşımayanlar ihaleye katılamaz.