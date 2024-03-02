Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde iki otomobil çarpışması: 5 kişi yaralandı

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın: İstanbul'da daha iyi bir yaşam mümkün

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu belirterek, bugünkü keşmekeşliğin İstanbullulara büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Aydın, İstanbul'un sorunlarını anlatırken, diğer adayların projelerinin bugünkü durumu kanıksattığını ve İstanbulluları buna alıştırmaya çalıştığını ifade etti. Aydın, İstanbul'un daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için İstanbulluların kendi İstanbul tasavvurlarını ortaya koyması gerektiğini vurguladı.