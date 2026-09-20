Osmaniye Sumbas\'ta aile içi tartışmada oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı

Osmaniye Sumbas'ta aile içi tartışmada oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sumbas'ta evde çıkan tartışmada oğlunu tahrayla öldürdüğü iddia edilen baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayda oğlu yaşamını yitirirken yaralanan gelini ve torunu, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından taburcu edildi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tahrayla saldırdığı oğlunu öldürüp gelini ve torununu yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Mehmetli beldesi Yeni Mahalle'deki evde dün Aydın T'nin (41) yaşamını yitirdiği olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Fevzi T'nin (66) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Saldırıda yaralanan Mehtap T. (37) ve kızı A.T. (14) ise Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Evde çıkan tartışmada Fevzi T'nin tahrayla saldırdığı oğlu Aydın T. hayatını kaybetmiş, gelini Mehtap T. ve torunu A.T. yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, Fevzi T. ise gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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