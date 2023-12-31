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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti - Son Dakika
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi, Devlet Hastanesi, emniyet ve jandarma personelini kutladı. Vali Yılmaz, yeni yılın ülkemize, milletimize ve Osmaniye'ye hayırlar getirmesini diledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti
31.12.2023 - 22:54,
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli personeli ziyaret eden Vali Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve 112 personelinin yeni yılını kutladı.

Daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Yılmaz, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ender Erikan ve Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mürsel Koçer ile birlikte hasta, hasta yakınları ve hastane personeliyle sohbet etti, yeni yıllarını tebrik etti.

Son olarak yılbaşında görevli emniyet ve jandarma personelini ziyaret eden Yılmaz, yılbaşında bütün kurumların görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Jandarmamız, emniyetimiz, 112 Acil Çağrı Merkezimiz, hastanemiz, bu kurumlarımızı ziyaret ettik, Arkadaşlarımız görevlerinin başında. Yeni yılın ülkemize, milletimize, Osmaniye'mize hayırlar getirmesini diliyoruz. Hayırlı bir yıl olması dileğiyle aziz milletimizin, şehitler diyarı Osmaniye'mizin, kıymetli hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum, mutluluk ve sağlık içinde nice seneler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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