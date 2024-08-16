Osmaniye Valisi Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Osmaniye Valisi Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezini Ziyaret Etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz, 86 yaşında okuma yazma öğrenen Ayşe Aydoğan ile sohbet etti ve her yaşta okuryazar olunabileceğini vurguladı.

16.08.2024 16:46
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezine ziyarette bulundu.

Yılmaz, ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkezde açılan kursları inceleyen Vali Yılmaz, burada 86 yaşında okuma yazma öğrenen Ayşe Aydoğan ile sohbet etti.

Yılmaz, her yaşta okuryazar olunabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Merkezimizde amcalarımız, teyzelerimiz, büyüklerimiz huzur içinde güzel sosyal faaliyetlerde bulunuyorlar. Ayşe teyzemizin 86 yaşında okumayı öğrendiğini duyunca çok mutlu oldum. Özellikle Ayşe teyzemi görmeye geldim. Ellerinden öpüyor, sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum."

Aydoğan da hayalini gerçekleştiren öğretmenine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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