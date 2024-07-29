OSMEK Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı

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(BURSA)- Osmangazi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan Resim Kursu'nda eğitim alan kursiyerler, bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları açtıkları OSMEK Yıl Sonu Resim Sergisi ile vatandaşların beğenisine sundu.

Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için her yıl ücretsiz olarak düzenlenen Meslek Edindirme Kursları bünyesinde açılan resim kursunun 2023-2024 dönemi sona erdi. 17 kursiyer, yıl boyunca aldıkları eğitim doğrultusunda hazırladıkları eserleri, OSMEK Yıl Sonu Resim Sergisi ile vatandaşların beğenisine sundu. Ördekli Kültür Merkezi'nde açılan sergide yer alan 95 eser, ziyaretçilerden tam not aldı. Sergi açılışına, Belediye Meclis Üyesi Özge Kaya, OSMEK eğitmenleri, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.