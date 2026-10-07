ÖSYM, 2026-ALES/3 başvurularını başlattı, adaylar 15 Ekim'e kadar başvurabilecek

ÖSYM, 2026-ALES/3 başvurularını başlattı, adaylar 15 Ekim'e kadar başvurabilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 29 Kasım'da yapılacak 2026-ALES/3 başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını 15 Ekim'e kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak sınava başvurular 15 Ekim'e kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Kaynak: AA
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