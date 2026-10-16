ÖSYM, 2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine sundu

ÖSYM, 2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 30 Eylül-7 Ekim'de tercihleri alınan sınavda yerleştirme tamamlandı; adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde tercihleri alınan 2026-TUS 2. Dönem için yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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