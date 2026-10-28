ÖSYM 2027 sınav takvimini açıkladı, YKS 19-20 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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ÖSYM 2027 sınav takvimini açıkladı, YKS 19-20 Haziran'da yapılacak

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ÖSYM, 2027 sınav takvimini açıkladı. 2027-YKS 19-20 Haziran'da, MSÜ 20 Mart'ta, DGS 18 Temmuz'da yapılacak; YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak, sonuçlar 21 Temmuz'da açıklanacak.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2027 yılı sınav takvimini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, takvime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ersoy, adayların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini ÖSYM'nin internet adresinden takip edebileceğini bildirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 2027 yılında da üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca adayın katılımıyla yapılacağını aktaran ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2027-YKS, 19-20 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 19 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 20 Haziran Pazar günü düzenlenecek. YKS başvuruları, 4 Şubat- 2 Mart tarihlerinde alınacak, sınav sonuçları ise 21 Temmuz tarihinde açıklanacak. Üç oturumdan oluşacak sınavda adayların farklı alanlardaki bilgi ve becerileri ölçülecek. ÖSYM, sınavın uygulanmasına ilişkin süreçleri ilgili kılavuz ve duyurularla kamuoyuna bildirecek" dedi.

MSÜ 20 MART, DGS 18 TEMMUZ'DA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 20 Mart'ta gerçekleştirileceğini aktaran Ersoy, "Sınava ilişkin başvurular 13 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 15 Nisan tarihinde açıklanacak. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 18 Temmuz'da yapılacak. Sınavın sonuçları 12 Ağustos'ta duyurulacak" bilgisini kaydetti.

KPSS OTURUMLARI 12 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavlarına (KPSS) ilişkin ise "KPSS başvuruları, 8-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 12 Eylül tarihinde, Alan Bilgisi 1'inci gün oturumları 18 Eylül'de, 2'nci gün oturumları ise 19 Eylül'de düzenlenecek. Kamu görevlerinde kariyer hedefleyen adayların katılacağı sınavlar, adayların alanlarına ilişkin birikimlerinin ölçülmesine yönelik uygulanacak. KPSS sonuçları 13 Ekim tarihinde duyurulacak" açıklamasında bulundu.

MEB-AGS UYGULAMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamında Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) 8 Mayıs'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini kaydeden Ersoy, "MEB-AGS başvuruları 19-29 Mart tarihleri arasında alınacak, sınav sonuçları 11 Haziran tarihinde açıklanacak" dedi.

ALES VE ÖZYES UYGULAMALARI

2027 yılında üç Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) düzenleneceğini bildiren ÖSYM Başkanı Ersoy, "ALES/1 18 Nisan'da, ALES/2 11 Temmuz'da, ALES/3 28 Kasım'da uygulanacak. 2027-2028 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi Özel Yetenek Sınavı (2027-ÖZYES) 21-24 Temmuz'da yapılacak. Sınavın başvuruları 1-10 Haziran'da alınacak. Sonuçlar 18 Ağustos'ta açıklanacak" dedi.

Ersoy, ÖSYM'nin elektronik ortamda gerçekleştirdiği sınavların sayısının her geçen yıl arttığını ve Dört Becerili Dil Sınavlarının yaygınlaştığının altını çizerek, "Elektronik sınav merkezleri ile yılda ortalama 60 bin adaya sınav hizmeti veriyoruz. Bu merkezlerde düzenlenen elektronik sınavlar, değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerinde klasik sınav yöntemlerine alternatif sunmaktadır.10 farklı yabancı dilde (Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Yunanca) ve uluslararası ölçekte dört becerili (Okuma, dinleme, konuşma ve yazma) dil sınavlarının yanı sıra kurumların ihtiyaçlarına yönelik sınavlar da e-sınav merkezlerinde uygulanmaktadır. Açıklanan 2027 Sınav Takviminde 12 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), 3 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL), 4 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP), 2 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) bulunuyor. Kurumların ihtiyaçları ve ÖSYM planlamaları doğrultusunda farklı sınavlar da elektronik ortamda düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM CAMİASINA HAYIRLI OLSUN'

Ersoy, 2027 yılında gerçekleştirilecek sınavların adaylar, aileleri ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, tüm adaylara sınavlarda başarı temennisinde bulundu. ÖSYM'nin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde güvenilirlik, erişilebilirlik ve aday odaklılık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, sınav uygulamalarında teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanarak süreçleri geliştirmeye devam ettiğini ifade eden Ersoy, ÖSYM'nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, sınavların uluslararası standartlara uygun, güvenli, şeffaf ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: DHA
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