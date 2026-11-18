ÖSYM, 29 Kasım'daki 2026-ALES/3 sınavı için giriş belgelerini erişime açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 29 Kasım'da uygulanacak 2026-ALES/3'e başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını duyurdu. Adaylar, giriş belgelerine ais.osym.gov.tr'den T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişecek. Sınav 10.15'te başlayacak, 10.00'dan sonra binalara alım yapılmayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2026-ALES/3) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak 2026-ALES/3'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınav için saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
Kaynak: AA
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