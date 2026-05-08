ÖSYM'den Hafta Sonu İki Sınav Mesaisi: E-Ydts İlk Kez Uygulanacak

08.05.2026 12:52
(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Mayıs Cumartesi günü Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS), 10 Mayıs Pazar günü ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/1) yapılacağını duyurdu.

ÖSYM, hafta sonu uygulanacak e-YDTS ve 2026-ALES/1 sınavı hakkında yazılı açıklama yaptı.

e-YDTS hazırlık sürecinin tamamlandığını ve uygulama aşamasına gelindiğini bildiren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızı cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek bize nasip oluyor. Yılların hayali gerçek oluyor, hayırlı olsun" dedi.

e-YDTS; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde ilk kez uygulanacak. 155 adayın başvurduğu ve saat 13.35'te başlayacak sınavda; okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer alacak.

Pazar günü yapılacak 2026-ALES/1 uygulamasına ise 176 bin 823 adayın başvurduğunu kaydeden Ersoy, sınavın 81 il ile birlikte Lefkoşa ve Bişkek dahil toplam 94 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Sınavda emniyet görevlileri dahil 23 bin 997 personelin görev yapacağını ifade eden Ersoy, "Sınava 760 engelli aday katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan bin 348 aday yararlandı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara katılacak adaylara başarılar dilerim" diye konuştu.

Saat 10.15'te başlayacak ALES'te adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav sonuçları 5 Haziran'da açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: ANKA

