ÖSYM, STS Öğretmenlik Sınavı'nı Yarın Yapacak

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Öğretmenlik) yarın yapılacağını bildirdi.

Sınav, Ankara'da bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde (e-Sınav Merkezi) elektronik ortamda düzenlenecek ve sınav için toplam 2 salon kullanılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınav için kapılar 13.30'da kapatılacak; bu saatten sonra gelen adaylar binalara alınmayacak.

Yurt dışında Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanındaki eğitimlerini tamamlayan ve diploma denklik belgesi alabilmek için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran 164 aday sınava katılacak. Sınavın güvenliği ve sorunsuz ilerlemesi için emniyet görevlileri de dahil olmak üzere toplam 30 personel sahada görev yapacak.

Çoktan seçmeli 60 sorudan oluşacak sınavda adaylara 80 dakika süre tanınacak ve ek süre uygulaması yapılmayacak. Saat 15.05'te sona erecek sınavda adayların başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekecek. Barajı geçen adaylar adına YÖK tarafından Diploma Denklik Belgesi düzenlenecek.

Sosyal haklar kapsamında, sınava başvuru yapan gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Açıklamada, bu muafiyet hakkından toplam 6 adayın yararlandığı belirtildi.

Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden erişebilirken, sınavın sonuçları ise 25 Haziran'da ilan edilecek.