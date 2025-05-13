Otizmli Çocuğa Tokat Atan Eğitmen Serbest Bırakıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 yaşındaki otizmli çocuğa tokat attığı iddiası üzerine ifadeye çağırılan eğitmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrılan eğitmen E.G, ifadesinin ardından hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorlu ilçesinde yaşayan Özkan Çavuş, 10 Mayıs'ta 9 yaşındaki otizmli oğlunun spor yaptığı akademideki bir eğitmen tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.
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