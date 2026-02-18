Otizmli Genç Uyuşturucu Bağımlılığını Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otizmli Genç Uyuşturucu Bağımlılığını Yendi

Otizmli Genç Uyuşturucu Bağımlılığını Yendi
18.02.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 24 yaşındaki otizmli H.U, 7 yıl süren uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu.

Muş'ta 24 yaşındaki otizmli genç, 7 yıl süren uyuşturucu bağımlılığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Arkadaş çevresinin etkisiyle 17 yaşında uyuşturucu kullanımına başlayan otizmli H.U, 7 yıl süren uyuşturucu bağımlılığından kurtulmaya karar verdi.

Ailesinin desteği ve Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğinin yönlendirmesiyle Şanlıurfa'ya giden genç, Liman Ayık Yaşam Derneği'nin İlaçsız Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Merkezde 6 ay boyunca ilaçsız tedavi uygulanan ve bağımlılıktan kurtulmayı başaran H.U, aldığı destekler sayesinde yeni bir hayata "merhaba" dedi.

"Çok şükür hayata yeniden bağlandım"

Hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten H.U, bağımlılık sürecinde çok zorluklar yaşadığını, tedavi sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Bağımlılıktan kurtulanları örnek aldığını anlatan genç, şunları kaydetti:

"O sürede evde zorluklar çektim, krizler atlattım. Annemle Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'ne gittik. Dernek Başkanı Alparslan Bingöl, Şanlıurfa'daki rehabilitasyon merkezine yönlendirdi. İlk başlarda biraz zorlandım. 6 ay orada kaldım ve sürecimi bitirdim. Çok şükür hayata yeniden bağlandım. Merkezde hocalarımız hep yanımızdaydı. Onların desteğiyle atlattım. Şimdi ailemin yüzü gülüyor. Daha önce aileme çok çektirdim. 'Bırakamam' diye bir şey yok. İnsan isterse, her şeyi bırakır. Aileniz ve kendiniz için uyuşturucuyu bırakın."

"5 gencimizi bataklıktan çekip aldık"

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl de Muş'ta 12 yılı aşkındır uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiklerini ifade etti.

Gençleri topluma kazandırmak için gece gündüz sahada çalıştıklarını dile getiren Bingöl, "Bu yıl derneğimize 12 kişi müracaat etti. 12 kişiden 5'ini rehabilitasyon merkezlerine yönlendirdik. 5 gencimizi bataklıktan çekip aldık. Allah'a çok şükür 6 aydır ilaçsız tedavi olan kardeşimiz Muş'a geldi. Kendisi huzurlu. Hiçbir gencimizin maddeye kurban gitmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Gençlerin toplum yararına faydalı hizmetler yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Bingöl, şöyle konuştu:

"Şehrimizde bağımlılıkla mücadele için 7 gün 24 saat sahadayız. İlimizde anneler ağlamasın. Muş'ta gençlerimizin madde bağımlılığına kurban olmasına gönlümüz razı değil. Muş'un evlatları için üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız. Uyuşturucudan kurtulan kardeşimiz otizmli. Bu süreç bizler için de zordu ama ona güveniyorduk ve başaracağımıza inanıyorduk. Onun bağımlılıktan kurtulması, çok umut verici oldu. İş bulması için de yardımcı olacağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli Genç Uyuşturucu Bağımlılığını Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:46:55. #7.11#
SON DAKİKA: Otizmli Genç Uyuşturucu Bağımlılığını Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.