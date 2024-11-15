Oto Yıkamada Drift Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Oto Yıkamada Drift Krizi

Oto Yıkamada Drift Krizi

Burdur'da oto yıkama çalışanı, lüks aracı izinsiz alıp drift yaparak 150 bin lira hasar verdi.

15.11.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURDUR'da lüks otomobilini oto yıkamacıya bırakan Şahin Kondu, işyeri çalışanının izinsiz aldığı araçla drift atıp, yaklaşık 150 bin lira zarar verdiğini iddia etti.

Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu, 23 Eylül tarihinde yıkanması için bıraktığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki spor arabasının, oto yıkama çalışanı tarafından izinsiz alınarak, hız denemesi ve drift yapılması sonucu 150 bin liralık hasara uğratıldığını iddia etti. Yıkamaya bıraktığı spor arabasını teslim aldığında aracından farklı sesler geldiğini anlatan Şahin Kondu, Arabamı yıkamaya bıraktım. Almak için gittiğimde işyerini kapalı gördüm. Ertesi gün sabah arabamı almaya gittim. Çalıştırdığımda değişik sesler geldiğini, arabanın gitmediğini farkettim. Belediyeden görevlilerle kameralara baktığımızda, 00.30 civarında bir görevlinin arabayı aldığını gördük. Gece 04.00'e kadar arabayla gezmişler, dirft atmışlar ve arabaya zarar vermişler dedi. İşletme sahibinin kendisine 'Sorumluluk bizde, sizin suçunuz yok, zararı karşılayacağız' dediğini anlatan Kondu, Aracımıza 130-150 bin lira civarında masraf gitti. Bunu cebimden ödedim. Faturalandırdım. İşletme sahibi beni beklettikten sonra bu parayı ödemeyeceğini belirterek 'Mahkeme yoluna başvur' dedi. Biz de adli makamlara başvurduk. Bu ayın 26'sında mahkememiz var. Bizim başımız yandı. Başkasının yanmasın. Araçlarına kime emanet ettiklerine dikkat etsinler diye konuştu. Aracında değer kaybı olduğunu anlatan Kondu, Sanayide 40 güne yakın parça bulma aşamasında bekledi araba. Biz mağdur olduk. Kimse olmasın dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Burdur, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oto Yıkamada Drift Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
22:09 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?
21:28 Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 15:30:54. #1.11#
SON DAKİKA: Oto Yıkamada Drift Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.