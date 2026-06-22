Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Duyarlı Vatandaşa "Temizlik" Teşekkürü - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Duyarlı Vatandaşa "Temizlik" Teşekkürü

22.06.2026 15:32  Güncelleme: 16:42
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Trabzon'da otobüs durağını gönüllü olarak temizleyen Şadıman Çağlar'a Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya teşekkür ziyaretinde bulundu.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahallesindeki otobüs durağını gönüllü olarak temizleyen Şadıman Çağlar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ortahisar'a bağlı Çağlayan Mahallesi Yanlıca mevkiindeki otobüs durağını temizleyen Şadıman Çağlar'ın görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Karadeniz kadınının çalışkanlığını ve duyarlılığını sergileyen Şadıman teyzenin görüntüleri kentin temizlik ve hijyenine özel önem veren Kaya'yı da duygulandırdı. Kaya, teşekkür etmek ve duyarlılığını takdir etmek için Şadıman Çağlar'ı ziyaret ederek kendisine çiçek takdim etti.

"ŞADIMAN ABLAMIZIN DAVRANIŞI, İÇİMİZİ FERAHLATTI"

Şadıman Çağlar'ın gösterdiği hassasiyetin kendisini çok mutlu ettiğini ve duygulandırdığını belirten Kaya, "Şadıman ablamızın sosyal medyada bir videosunu gördük. Çalı süpürgesiyle durağın temizliğini yaptı. Sağ olsun bu sıkıntılı dönemde o videoyu görünce, içime bir ferahlık geldi. Gerçekten çok insani, çok güzel bir duygu. Anacığım da aynı sizin gibiydi, bu hassasiyetinizi görünce çok mutlu oldum. Allah sizin gibi duyarlı, vicdanlı insanların sayısını artırsın" dedi.

"Keşke herkes Şadıman ablamızın hassasiyetine sahip olsa. Ne yazık ki sigara izmaritini, ambalaj atıklarını, peçeteleri sokağa atan insanlarımızı görüyoruz" diyen Kaya, "Bu kent hepimizin. Evimizin içinde nasıl çöpümüzü yere atmıyorsak, kentimizde de yere atmamalıyız. Bu hassasiyetle bakarsak şehrimiz pırıl pırıl olur. Yurt dışında sokakların temizliği dikkatimizi çekiyor. Bizim de şehrimize dünyanın her yerinden çok sayıda turist geliyor. Sokaklarımız temiz olursa, gelen misafirlerimiz de Trabzon'da her yerin tertemiz olduğunu anlatır, bu da şehrimize değer katar. Dolayısıyla Şadıman ablamız bu örnek davranışıyla geleceğe dair umutlarımızı artırdı, kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."

"KÖY KADINLARI OLARAK ÇÖP GÖRÜNCE RAHAT EDEMEYİZ"

Duraktaki sigara izmaritlerinin kendisini rahatsız ettiğini ve kimseyi beklemeden temizlediğini anlatan Çağlar ise "Durak, bizim mahallemizin durağı. Dolmuş, otobüs beklerken gidip oturuyoruz. Durakta izmaritleri görünce, bir çalı süpürgesi yaparak temizledim. Daha sonra o anların sosyal medyada paylaşıldığını söylediler. Yoldan geçen birileri çekip paylaşmış. Biz köy kadınları bir yerde çöp, pislik görünce rahat edemeyiz, birilerinden beklemeden temizleriz. Bu kadar işinizin arasında bunun için duyarlılık gösterip geldiğiniz için, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, 3. Sayfa, Trabzon, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Duyarlı Vatandaşa 'Temizlik' Teşekkürü - Son Dakika

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