Otobüs Şoförüne Doğum Günü Sürprizi

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KOCAELİ'de özel halk otobüsü şoförü İbrahim Tezer'e (51), durakta pastayla bekleyen eşi ve oğlu, doğum günü sürprizi yaptı. O anlar, kameralara yansıdı.

Özel halk otobüsü şoförü İbrahim Tezer, seyir halindeyken yolcu almak için İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkisindeki durakta durdu. Bu sırada elinde pasta ile bekleyen eşi Pembegül Sezer (37) ve oğlu Metin Berk (12), işaret edip otobüsü durdurdu. Otobüse binen Metin Berk, babasını tebrik ederken, Pembegül Sezer ise 'Mutlu yıllar, kocamın doğum günü' diyerek elinde pastayla araca bindi. İbrahim Tezer ise 'Allah razı olsun' diyerek, sürpriz nedeniyle duygulandığını söyledi. O anlar hem çevredekilerin cep telefonları, hem de otobüsün araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde anne ve oğlunun elinde pastayla otobüsü durdurduğu, ardından İbrahim Tezer'in doğum gününü kutladığı anlar yer aldı. Otobüsteki yolcuların da gülümsediği anlar, otobüsün araç içi kamera kayıtlarına yansıdı.