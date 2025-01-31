Otobüs Şoförüne Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otobüs Şoförüne Doğum Günü Sürprizi

Otobüs Şoförüne Doğum Günü Sürprizi

Kocaeli'de bir özel halk otobüsü şoförü, durakta eşi ve oğlu tarafından doğum günü sürpriziyle karşılandı. Anlar hem yolcular hem de kameralar tarafından kaydedildi.

31.01.2025 18:25  Güncelleme: 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'de özel halk otobüsü şoförü İbrahim Tezer'e (51), durakta pastayla bekleyen eşi ve oğlu, doğum günü sürprizi yaptı. O anlar, kameralara yansıdı.

Özel halk otobüsü şoförü İbrahim Tezer, seyir halindeyken yolcu almak için İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkisindeki durakta durdu. Bu sırada elinde pasta ile bekleyen eşi Pembegül Sezer (37) ve oğlu Metin Berk (12), işaret edip otobüsü durdurdu. Otobüse binen Metin Berk, babasını tebrik ederken, Pembegül Sezer ise 'Mutlu yıllar, kocamın doğum günü' diyerek elinde pastayla araca bindi. İbrahim Tezer ise 'Allah razı olsun' diyerek, sürpriz nedeniyle duygulandığını söyledi. O anlar hem çevredekilerin cep telefonları, hem de otobüsün araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde anne ve oğlunun elinde pastayla otobüsü durdurduğu, ardından İbrahim Tezer'in doğum gününü kutladığı anlar yer aldı. Otobüsteki yolcuların da gülümsediği anlar, otobüsün araç içi kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğum Günü, Kocaeli, Magazin, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs Şoförüne Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:30:42. #1.12#
SON DAKİKA: Otobüs Şoförüne Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.