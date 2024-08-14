Otomobil Çalan Şüpheliler Motosikletle Yakalandı - Son Dakika
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Otomobil Çalan Şüpheliler Motosikletle Yakalandı

Otomobil Çalan Şüpheliler Motosikletle Yakalandı

Osmaniye'de otomobil çalan ve Gaziantep'te bir depoya saklayan 2 şüpheli, çaldıkları motosikletle dönüş yolunda yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

14.08.2024 13:29
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OSMANİYE'de otomobil çalıp, Gaziantep'te bir depoya saklayan 2 şüpheli, çaldıkları motosikletle dönüş yolunda yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos'ta saat 05.30 sıralarında bir otomobilin çalındığı ihbarı sonrası harekete geçti. Bölgedeki ev ve iş yerlerine ait 217 saatlik kamera kaydını inceleyen polis, şüphelilerin aracı çalmadan önce çevrede araştırma yaptıklarını, aracı çaldıktan sonra yakalanmamak için ara sokaklardan kaçtıklarını, daha sonra otomobili çekiciye yükleterek götürdüklerini ve Gaziantep'te bir depoya sakladıkları belirledi. Şüphelilerin Gaziantep'ten Osmaniye'ye dönerken motosiklet çalarak geldiklerini de tespit eden ekipler, anlık takip yaparak iki şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan T. tutuklandı, Muhammed K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Çalıntı araçlar da sahiplerine teslim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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