İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, cami duvarına çarpan otomobilin sürücüsü uzman çavuş Emre Akbay (31) ile yanındaki kuzenlerinden Enis Çınar (22) ve Eyüp Çınar (32) hayatını kaybetti, Samet Çınar (21) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Işık Mahallesi'nde meydana geldi. Yusufdere Mahallesi'nden Ödemiş yönüne giden Emre Akbay, kullandığı 45 HC 675 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup, Işık Mahallesi Camisi'nin duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde sürücü Emre Akbay ile yanındaki kuzenleri Enis Çınar ve Eyüp Çınar'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirlenen diğer kuzeni Samet Çınar ise sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Samet Çınar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

4 AYLIK EVLİYMİŞ

Kazada ölen sürücü Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, 4 aylık evli olduğu ve yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kuzenin cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.