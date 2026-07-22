Otomobil Denize Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomobil Denize Devrildi: Sürücü Yaralı

Otomobil Denize Devrildi: Sürücü Yaralı
22.07.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

U.A.H. (36) idaresindeki 34 GS 215 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlimanı mevkisinde aydınlatma direğine vurduktan sonra refüjü aşarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, Ordu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören Yılmaz Demireğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin devrilmesi sırasında şiddetli bir ses duyduklarını söyledi.

Demireğen, "Arkadaş da bir sıkıntı yok. Bu da olayın sevindirici tarafı. İlk etapta uçak düştü diye düşündüm. Dört metre geri gelse bizim üzerimize geliyordu. Hamdolsun ki öyle bir sıkıntı olmadı." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Altınordu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil Denize Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifade verecek: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifade verecek: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:17:07. #7.13#
SON DAKİKA: Otomobil Denize Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.