Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Akbaş yönetimindeki 44 AFG 577 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Mustafa Akbaş'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi.
Akbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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