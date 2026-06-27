Otomobil Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
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Otomobil Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Tutuklama

Otomobil Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Tutuklama
27.06.2026 12:16
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İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı yurt dışı çıkış yasağı ile serbest.

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen otomobil kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin dün İzmir'de gözaltına aldığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, zanlılardan 1'i ev hapsi şartı, 6'sı ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ağır hasar almış ve trafiğe çıkmayacak araçların kimliklerini, çalıntı veya kaçak yollarla ülkeye girmiş araçlar ile değiştirip, satışını yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, polis ekipleri, İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 14 lüks otomobil ile 6 otomobil motoruna el koymuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, dün İzmir'de düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Otomobil, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

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