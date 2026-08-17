Otomobil Kazasında Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomobil Kazasında Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti

Otomobil Kazasında Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da meydana gelen kazada Okan Okkuşçu yaşamını yitirdi, cenazesi İncirliova'da defnedildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobilin takla attığı kazada hayatını kaybeden sağlık personeli Okan Okkuşçu (31), memleketi İncirliova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi Tire yolunda meydana geldi. Tire'den Aydın yönüne giden Osman C.'nin (36) kontrolünü yitirdiği 09 ALG 154 plakalı otomobil, yolun sol tarafındaki kanala çarptı. Otomobil, ardından takla attı. Kazada sürücü Osman C. ile araçta bulunan Okan Okkuşçu, Necdet S. (15), Alparslan C. (5) ve Göktuğ C. (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralılar Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Okan Okkuşçu, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Okkuşçu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak çalışan Okan Okkuşçu'nun cenazesi, bugün ilk olarak İncirliova ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada ailesi ve sevenlerinden helallik alındı. Daha sonra Okkuşçu'nun Hacı Hatuniye Camisi'ne getirilen cenazesi kılınan namazın ardından İncirliova İlçe Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, Okkuşçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul da katıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hafif yaralanan otomobil sürücüsü Osman C.'nin tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İncirliova, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil Kazasında Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
17:48
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
17:17
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
16:23
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 20:54:23. #7.13#
SON DAKİKA: Otomobil Kazasında Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.