Otomobil Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Otomobil Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

09.05.2026 22:42
Safranbolu'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

H.B.Y. (24) idaresindeki 18 ABD 601 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı'nda Ahmet Ç'nin (56) kullandığı 78 AAS 979 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Ahmet Ç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

