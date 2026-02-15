Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Şen yönetimindeki 16 AJP 988 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa kara yolu Çöreler Mahallesi yakınlarında Rasim Kanat'ın kullandığı 16 DR 2606 dorse plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Şen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı Mustafa Şen ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?