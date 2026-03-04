Otomobil Yolda Yatan Köpeği Ezdi

Başkentte, seyir halindeki otomobilin yolda yatan köpeği ezmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yenimahalle ilçesi Memlik Mahallesi'nde ocak ayında seyir halindeki bir araç, yolun ortasında yatan köpeği ezdi.
Köpek, acı içerisinde topallayarak yolun kenarına geçerken, araç sürücüsü yoluna devam etti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin köpeğin üzerinden geçerek uzaklaşma anı yer alıyor.
